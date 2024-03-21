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Gazimağusa’da tabanca ve şarjör bulundu

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Gazimağusa’da tabanca ve şarjör bulundu
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Gazimağusa’da, Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün yapılan operasyonda İ.Ç.’nin (E-35) bulunduğu araçta ve tasarrufundaki çantada yapılan aramada 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör tespit edilerek emare olarak alındı.
İ.Ç. tutuklandı.
 
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