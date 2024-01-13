Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
12.01.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Haspolat’taki bir ikametgahta misafir olarak
bulunan Haspolat’ta İbrahim Engin CÖMERTEL (E-64), aniden rahatsızlanması sonucu
kaldırılmış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
12.01.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.K.(E-65)’ye ait arazi
içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada,
tasarrufunda üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet
kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı
olduğu tespit edilen Ü.A.(E-43) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
12.01.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.Y.(E-47)’nin
üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan
toplam 70 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,
soruşturma devam etmektedir.
ZORLA ALIKOYMA, SOYGUN, ARAÇ İÇERİSİNDE HIRSIZLIK VE CİDDİ DARP
10 -11.01.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, N.H.N.(E-30), A.S.B (E-29), F.U.(E-27) ve
kimliği henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O.(E-29)’nun kaldığı ikametgaha giderek
ikametgahı dışına çıkmasına izin vermeyip adı edileni rızası dışında zorla alıkoyduktan sonra,
tasarruflarındaki içki şişesi ve ahşap süpürge sapı ile C.S.O.’nun vücudunun muhtelif yerlerine
vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmişler ve cep telefonunu zorla alıp banka uygulamasında
bulunan 120 TL nakit parayı, kendi hesaplarına göndermek suretiyle çalmışlardır. Olayın
hemen akabinde, konu ikametgahın önünde park halinde bulunan C.S.O.’ya ait salon araç
içerisinde mıhafaza edilen araç evraklarını da alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi
üzerine N.H.N. ve A.S.B. tespit edilerek tutuklanmış olup, F.U. ile henüz kimliği tespit
edilemeyen diğer iki şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.
BULARAK HIRSIZLIK
11.09.2023 tarihinde, D.N.(E-28)’nin, Gemikonağı’nda bir şahıs tarafından düşürülerek
kaybedilen cep telefonunu bularak çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi
üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK
12.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve
kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
ZORLA İŞGAL
24.08.2023-12.01.2024 tarihleri arasında, A.S.(E-55)’nin, Ağırdağ’da bulunan bir arazi
içerisine mal sahibinden izinsiz olarak küçükbaş hayvan ağılı kurmak suretiyle, söz konu araziyi
zorla işgal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup,
soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK DENETİMLERİ
12.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri
sonucu; toplam 1,719 araç sürücüsü kontrol edildi ve 227’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç
kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta
kapsamaksızın araç kullanamak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü tehlikeli
sürüş yapmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’ü sigortasız araç kullanmak ve
54’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 359 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından
rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 18 araç ise
trafikten men edilmiştir.
İŞ KAZASI
12.01.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir
üniversitede, Rıza ÇİRA(E-49) çatı yapımı esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre
yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde burun kesisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma
devam etmektedir.
12.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Paşaköy’de Ağıllar Bölgesinde bulunan bir
ağılda, Irshad AHMAD (E-27) çatı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4
metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa
Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma devam
etmektedir.
TRAFİK KAZASI
12.01.2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde,
İsmail ARSLANCA (E-33) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RJ 073 plakalı
kamyonet araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Kampanya Market önlerine
geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek karşı şerite geçmesi sonucu, o
esnada karşı şeritten gelmekte olan Fred Ukeme JOHN (E-33) yönetimindeki KY 301 plakalı
salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam
etmektedir.
12.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Edremit’de Şehit Süleyman Recep sokak
üzerinde, Sercan ÇILĞIN (E-32) yönetimindeki VB 906 plakalı motosiklet ile güney
istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon ve motosikletinin
hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol yan kısmı üzerine devrilip düşmüştür. Kaza sonucu
yaralanan motosikletteki yolcu Youssef MEFTAH (E-22), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek
Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.