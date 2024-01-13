Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM



12.01.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Haspolat’taki bir ikametgahta misafir olarak

bulunan Haspolat’ta İbrahim Engin CÖMERTEL (E-64), aniden rahatsızlanması sonucu

kaldırılmış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere

rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

12.01.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.K.(E-65)’ye ait arazi

içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada,

tasarrufunda üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet

kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı

olduğu tespit edilen Ü.A.(E-43) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

12.01.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı

Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.Y.(E-47)’nin

üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan

toplam 70 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.



ZORLA ALIKOYMA, SOYGUN, ARAÇ İÇERİSİNDE HIRSIZLIK VE CİDDİ DARP



10 -11.01.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, N.H.N.(E-30), A.S.B (E-29), F.U.(E-27) ve

kimliği henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O.(E-29)’nun kaldığı ikametgaha giderek

ikametgahı dışına çıkmasına izin vermeyip adı edileni rızası dışında zorla alıkoyduktan sonra,

tasarruflarındaki içki şişesi ve ahşap süpürge sapı ile C.S.O.’nun vücudunun muhtelif yerlerine

vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmişler ve cep telefonunu zorla alıp banka uygulamasında

bulunan 120 TL nakit parayı, kendi hesaplarına göndermek suretiyle çalmışlardır. Olayın

hemen akabinde, konu ikametgahın önünde park halinde bulunan C.S.O.’ya ait salon araç

içerisinde mıhafaza edilen araç evraklarını da alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi

üzerine N.H.N. ve A.S.B. tespit edilerek tutuklanmış olup, F.U. ile henüz kimliği tespit

edilemeyen diğer iki şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.



BULARAK HIRSIZLIK



11.09.2023 tarihinde, D.N.(E-28)’nin, Gemikonağı’nda bir şahıs tarafından düşürülerek

kaybedilen cep telefonunu bularak çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi

üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK



12.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.



