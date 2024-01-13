Narenciye Kesim Ekipleri Birliği’nin grevi devam ediyor

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, 2023-2024 yılı narenciye hasat sezonu maliyet hesaplamalarının birlikten görüş alınmadan yapıldığı gerekçesiyle başlattıkları süresiz grevin devam ettiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Bir takım ihracatçılar üyelerimize ekmeğini silah gibi kafasına dayayıp işe çıkacaksın diye tehditler savurmaktadır “ iddiasında bulunularak, taraflarla herhangi bir anlaşmaya varılamadığı, eylem kararlarının devam ettiği kaydedildi.

azılı açıklamada, artan asgari ücret ve hayat pahalılığı karşısında ihracatçı birlikler ve CYPFRUVEX Limited'in verdiği fiyatın düşük kaldığını, bu fiyatlarda çalışamayacaklarını bu nedenle süresiz grev kararı aldıklarını duyurmuştu.