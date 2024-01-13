banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
9 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
53 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
20 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
14 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
86 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
27 0
banner996
banner985

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği’nin grevi devam ediyor

banner989

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, 2023-2024 yılı narenciye hasat sezonu maliyet hesaplamalarının birlikten görüş alınmadan yapıldığı gerekçesiyle başlattıkları süresiz grevin devam ettiğini açıkladı.

banner974
Narenciye Kesim Ekipleri Birliği’nin grevi devam ediyor
banner971
Birlikten yapılan açıklamada, “Bir takım ihracatçılar üyelerimize ekmeğini silah gibi kafasına dayayıp işe çıkacaksın diye tehditler savurmaktadır “  iddiasında bulunularak, taraflarla herhangi bir anlaşmaya varılamadığı, eylem kararlarının devam ettiği kaydedildi.  
Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Başkanı Coşkun İşkey, 10 Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada, artan asgari ücret ve hayat pahalılığı karşısında ihracatçı birlikler ve CYPFRUVEX Limited'in verdiği fiyatın düşük kaldığını, bu fiyatlarda çalışamayacaklarını bu nedenle süresiz grev kararı aldıklarını duyurmuştu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.