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Sokak ortasında soyguna üç yıl hapis

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Bitcoin satacakları gerekçesiyle buluştukları Emmanuel Atoybi’nin para ve cep telefonunu çalan Nijerya uyruklu Ovie Princewill Egbo, üç yıl hapse mahkum edildi. Yargıç, soygunun Atoybi’nin eşi ve bir buçuk yaşındaki bebeğinin önünde işlendiğine dikkat çekti

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Sokak ortasında soyguna üç yıl hapis
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Girne’de 2022 yılı Ağustos ayında Nijerya uyruklu Ovie Princewill Egbo ve iki arkadaşı bitcoin satacakları gerekçesiyle buluştukları Emmanuel Atoybi’nin para ve cep telefonunu çaldı “Soygun” suçundan yargılandı.
Girne Ağır Ceza Mahkemesinde kararı okuyan yargıç, sanık Ovie Egbol, Ochoku Kıpemueki ve kimliği tespit edilemeyen bir şahsın,  Bitcoin alışverişi için Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde Emanuel Atoyemi ile buluştuklarını söyledi. Yargıç, Atoyemi’nin sanıklara hesabına aktarılacağı söylenen bitcoinlerin aktarılmadığını, bu nedenle talep ettikleri parayı veremeyeceğini söylediğini, bunun üzerine sanıkların Atoyemi’nin aracının arka koltuğunda bulunan 10 bin TL ile 3 adet USB’yi çaldıklarını açıkladı. Yargıç, Atoyemi’nin koşarak uzaklaşmaya çalışan sanıkların peşine düştüğünü ifade etti. Yargıç, sanıkların Atoyemi’yi darp ederek, sağ elinin baş parmağının kırıldığını belirtti. Yargıç, 28 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayın ardından sanık Ovie Egbol’un tespit edilerek, tutuklandığını ancak diğer 2 kişinin ise bulunamadığını belirtti. Yargıç, Ovie Egbol’un 2020 yılından yakalandığı 29 Ağustos 2022 tarihine kadar KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi.
Yargıç, sanığın yargılandığı soygun suçunun yaygınlaşma eğilimi gösteren ağır ve vahim suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç, sanık hakkında ceza verirken, ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Yargıç, olay olurken, Atoyemi’nin eşi ve bir buçuk yaşındaki bebeğinin arabada olmasını, suçun yaygınlaşma eğilimi göstermesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanığın Atoyemi’nin zararını karşılamasını, şikayetin geri çekilmesini ise hafifletici etken olarak, değerlendirdiklerini söyledi.
Soygun suçunun toplumu huzursuz eden suç türlerinin başında geldiğine vurgu yapan Yargıç, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 
 
 
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