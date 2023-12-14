Utanç Verici Rakamlar

Girne’de 2023 yılı içinde 13 yaşındaki erkek çocukla 1800 TL para karşılığında üç kez cinsel ilişkiye giren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Ebru Sakaroğlu, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç, cinsel nitelikli suçların 10 yılda yüzde 900 arttığına dikkat çekti

Girne'de yaşanan olayda para karşılığında 13 yaşındaki erkek çocuk ile cinsel ilişkiye giren 35 yaşındaki Ebru Sakaroğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sakaroğlu, 3 yıl hapse mahkum edildi.Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Yargıç okudu.Yargıç Temay Sağer, Ebru Sakaroğlu'nun 2023 yılı nisan ve eylül ayları içerisinde Girne'de meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığını belirtti.Yargıç, Sakaroğlu’nun söz konusu tarihler içerisinde üç kez 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Yargıç, sanığın cinsel ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan bin 800 TL alarak, maddi kazanç sağladığını belirtti.Sakaroğlu ile çocuk arasındaki yaş farkının anne-çocuk düzeyinde olduğunu kaydeden Yargıç, hem bu hususu hem de para kazanmak gailesi ile çocukla üç kez ilişkiye girmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Yargıç, Sakaroğlu’nun davasını kabul etmesini, çocuğun mahkemede dinlenmesine gerek bırakmamasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığın ceza takdir ederken, işlenen suçun türüne ve yaygınlığına bakılması gerektiğini açıkladı.Yargıç, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan faaliyet raporlarını adli ihbar olarak dikkate aldıklarını, son yıllarda cinsel nitelikli suçlarda istikrarlı ve bir o kadar da ciddi artış yaşandığını gözlemlediklerini ifade etti.Yargıç, en son yayımlanan veriler ışığında son 10 yıllık döneme bakıldığında ağır ceza mahkemeleri huzurundaki cinsel nitelikli suçların sayısının 2013 yılında 7 iken 2014 yılında,15'e, 2015 yılında 21'e, 2016 ve 2017 yıllarında 29'a, 2018 yılında 19'a, 2019 yılında 33'e, 2020'da 38'e, 2021'de 36'ya ve 2022 yılında ise 63'e ulaştığını söyledi. Yargıç, 10 yıl öncesine oranla bu suç türüne ait mahkeme huzurundaki dava sayısında yüzde 900'lük bir artış yaşandığını dile getirdi.Yargıç, “Bu artış oranı ülkemizin nüfusu ve boyutu da dikkate alındığında, ürkütücü ve bir o kadar da korkutucu olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır” dedi.Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.Mahkemelere yansıyan cinsel suçların yıllara göre dağılımı:2013: 72014: 152015: 212016 ve 2017: 292018: 192019: 332020: 382021: 362022: 63