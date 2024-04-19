banner913
banner932
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
6 0
UniLig’de Final Four zamanı
UniLig’de Final Four zamanı
15 0
 
Hedef çevre bilincini artırmak
Hedef çevre bilincini artırmak
17 0
"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
57 0
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
35 0
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
39 0
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
25 0
banner1012

Sahte emlakçı cezaevine gönderildi

banner1020

Girne’de ve Lefkoşa'da sahte emlakçılık yaparak 4 bin 500 Sterlin temin eden zanlı Hüseyin Şanverdi, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

banner974
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
banner971
Lefkoşa ve Girne’de ev kiralama vaadiyle birçok kişiyi kandıran Hüseyin Şanverdi dün önce Girne’de ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 8.04.2024 tarihinde Lefkoşa’da Türk Mahallesinde bulunan annesinin evini kendisininmiş gibi gösterip, yalan beyanda bulunarak, Lefkoşa'da sakin isminin baş harfleri  İ.G. isimli kişiye 4 bin 500 Sterlin karşılığı kiralayıp, sahte davranışla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının Girne’de işlemiş olduğu benzer suçlardan dolayı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılarak 45 gün süre ile merkezi cezaevine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer meselelerden dolayı açıkta dosyalarının olduğunu söyledi.
Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, mahkemede hazır bulunabilmesi için Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.