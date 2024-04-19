Sahte emlakçı cezaevine gönderildi

Girne’de ve Lefkoşa'da sahte emlakçılık yaparak 4 bin 500 Sterlin temin eden zanlı Hüseyin Şanverdi, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa ve Girne’de ev kiralama vaadiyle birçok kişiyi kandıran Hüseyin Şanverdi dün önce Girne’de ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 8.04.2024 tarihinde Lefkoşa’da Türk Mahallesinde bulunan annesinin evini kendisininmiş gibi gösterip, yalan beyanda bulunarak, Lefkoşa'da sakin isminin baş harfleri İ.G. isimli kişiye 4 bin 500 Sterlin karşılığı kiralayıp, sahte davranışla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının Girne’de işlemiş olduğu benzer suçlardan dolayı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılarak 45 gün süre ile merkezi cezaevine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer meselelerden dolayı açıkta dosyalarının olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, mahkemede hazır bulunabilmesi için Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

