Sırt çantasında bir milyon TL’lik gümrüksüz altın

Lefkoşa Metropol bölgesinde üzerinde arama yapılan Murat Zif’in sırt çantasında ülkeye gümrüksüz olarak getirilen, toplam değeri yaklaşık bir milyon TL olan altın bulundu



Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde tespit edilen zanlının sırt çantasında ülkeye gümrüksüz olarak getirilen, toplam değeri yaklaşık bir milyon TL olan 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 2020-2023 tarihleri arasında birçok kez Adana’dan altın aldığını ve gümrüksüz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha önce kuyumcuda çalıştığını, şu anda işsiz olduğunu söylediğini de aktardı. Polis memuru, zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise zanlının yakalandığı anda tasarrufundaki altınlarla ilgili herhangi bir belge sunamadığını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz altın tasarrufu suçundan tutuklanan Murat Zif dün mahkemeye çıkarıldı.Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde tespit edilen zanlının sırt çantasında ülkeye gümrüksüz olarak getirilen, toplam değeri yaklaşık bir milyon TL olan 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın bulunduğunu söyledi.Polis, zanlının gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandığını belirtti.Polis memuru, zanlının ifadesinde 2020-2023 tarihleri arasında birçok kez Adana’dan altın aldığını ve gümrüksüz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.Polis memuru, zanlının daha önce kuyumcuda çalıştığını, şu anda işsiz olduğunu söylediğini de aktardı. Polis memuru, zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise zanlının yakalandığı anda tasarrufundaki altınlarla ilgili herhangi bir belge sunamadığını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.