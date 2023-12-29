Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de 29 yaşındaki Ömer Bor’un evinde önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 32 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 650 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.
Tutuklanan Ömer Bor dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerin, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan zanlıya ait ikametgahta arama yaptığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen bin 600 TL para bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 23 Aralık tarihinde aranan bir şahıstan bin euro karşılığında 56 gram olarak aldığını, 14 gramını satıp 9 bin TL gelir elde ettiğini, geriye kalan kısmı ise kendi içimi için ayırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalması için süre istedi. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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