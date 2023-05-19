Girne-Tatlısu anayolunda bir kişinin öldüğü ve bir kişinin hala yoğun bakımda olduğu kazada 3 Çin vatandaşının cebinde 40 bin Dolar bulunmuştu. Zanlı İlmaz’a ait, içerisinde 35 bin Dolar ve 15 bin Euro’nun bulunduğu çanta hala kayıp

Girne-Tatlısu Anayolu’nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin hala yoğun bakımda olduğu kazaya ilişkin sır perdesi aralanamadı.

Çin vatandaşı sürücünün kullandığı kiralık arabada binlerce Dolar’ın yandığı ifade edilen kazada 3 Çin vatandaşının cebinden 40 bin Dolar bulunmuştu. Zanlı İlmaz’ın ise içerisinde 35 bin Dolar ve 15 bin Euro’nun bulunduğu çanta henüz bulunamadı. Mayıs tarihinde meydana gelen kazanın ardından tutuklanan Timur İlmaz, ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı, 10 Mayıs tarihinde tutuklanan zanlı Timur İlmaz aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Binatlılı Çin vatandaşı Zhi Qu’nun hala yaşam mücadelesi verdiğini, bilincinin kapalı olduğunu uyandırılmaya çalışılırken fonksiyonlarının bozulduğunu kaydetti. Cerrahi Serviste tedavisi süren Çin vatandaşından henüz ifade alamadıklarını belirten Binatlılı, iki otelin casino kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydederek tutukluluk talebi istedi. Mahkeme, soruşturmanın selameti için zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

