banner913
banner932
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
5 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
4 0
 
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
3 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
4 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
6 0
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
7 0
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
16 0
banner915

“Gerekirse sınavlar yapılmayacak, diplomalar verilmeyecek”

banner476

KTOEÖS, Gazimağusa’daki okullarda grev ve eylem yaptı. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem vurguladı: “Gerekirse sınavlar yapılmayacak, notlar, diplomalar verilmeyecek. Gerekirse önümüzdeki yıl okullar açılmayacak”

banner825
“Gerekirse sınavlar yapılmayacak, diplomalar verilmeyecek”
banner931
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),  Gazimağusa’daki devlet okullarında  grev ve eylem gerçekleştirdi.
KTOEÖS,  Namık Kemal Lsiesi,  Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,  Mağusa Türk Maarif Koleji,  Çanakkale Ortaokulu,  Mağusa Meslek Lisesi  ve Mağusa Ticaret Lsiesi’nde  10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yaptı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde yaptığı açıklamada,  okulun fiziki yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanı’nın Dr. Fazıl Küçük Endüstri  Meslek Lisesi’ni yok saydığını,  hiç yokmuş gibi davrandığını,  okulun önümüzdeki yıl eylül ayında nasıl açılacağını  bir türlü izah edemediğini savundu.
Eylem, okulun durumunun içler açısı olduğunu vurgulayarak,  dıştan bakılarak bile depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti Eylem,  bu okulda eğitim yapmanın öğretmen için oldukça  zorlaştığını ve işkence halini aldığını ifade etti.
Okulun 3’e bölündüğünü;  öğrencilerin bir kısmının DAÜ, bir kısmının KÜKOM ve bir kısmının da okulda eğitim gördüğünü söyleyen  Eylem, “Öğretmen hem  orada, hem burada, çocuklar aynı şekilde. Eğitim  şu anda bir kaos haline gelmiş durumdadır. 6 Şubat’tan bu yana doğru düzgün hiçbir çalışma yapılmadı...” dedi.
Eylem, Gazimağusa’daki iki okul dışında depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Erenköy Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi ile ilgili de hiçbir çalışma ve plan  yapılmadığını söyledi.
Eylem, önümüzdeki yıl okulların nasıl açılacağının belli olmadığını ,  bunun yanında eğitimde birçok sorun bulunduğunu,  okulların  bina ve donanım altyapı sorunları yanında  Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi bir çok sorun varken, okul güvenlikleri okullara ayrılan bütçeler dururken, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmene saldırmaya öğretmenin  haklarına, onuruna kurumuna saldırmaya ısrarla devam ettiğini  savundu ve mücadelelerinin bu yönde olduğunu kaydetti.
Eylem, “Tam gün meselesini, eğitimin niteliğini ortaya koyması gerekirken, eğitimin niteliğiyle ilgili çözümler üretmesi ve altyapısıyla, bütçesiyle ilgili çözümler  üretmesi gerekirken öğretmene saldırıyor, öğretmenin  haklarına saldırıyor, örgütüne, sendikalarına saldırıyor . Bunlar bizim için kabul edilebilir değil “ diyerek Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.
Eylem mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini, belirterek” “Gerekirse,  eğitim dışı faaliyetler;  sınavlar yapılmayacak,  notlar,  diplomalar verilmeyecektir.  Gerekirse önümüzdeki yıl okullar açılmayacaktır. Bu konuda kararlıyız öğretmenimizin iradesi ortadadır “ dedi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.