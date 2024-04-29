Sınırda uyuşturucu alırken yakalandı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı'nda devriye gezen askerler tarafından kendisine uyuşturucu madde atıldığı ve alırken tespit edilen Mustafa Türkkal askerler tarafından yakalanarak polise teslim edildi

Lefkoşa’da, önceki gün öğlen saatlerinde Yiğitler Burcu Parkı’nda bulunan 47 yaşındaki Mustafa Türkkal'a Güney Kıbrıs Bölgesi’nden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Mustafa Türkkal'ın üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahsı tutuklandı.

Türkkal dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13:40 raddelerinde, Lefkoşa’da Askerin kontrol sahası içinde bulunan Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından huzurda bulunan zanlı Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığı tespit edilmesi üzerine, zanlı Türkkal devriye gezen askerler tarafından alı konulduğunu ve yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti.

Polis memuru, zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefon ile irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini mahkeme aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak aranan bir şahsın olduğunu zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

