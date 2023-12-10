Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Kuzey Çevre Yolu bağlantı noktası üzerinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç tamamen yandı.
Polis açıklamasına göre, Levent Boztaş kullanımındaki NE 646 plakalı araçta muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucunda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Bu sabah saat 01:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.