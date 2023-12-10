banner913
banner932
Yeşilova, başkentte hayata döndü
Yeşilova, başkentte hayata döndü
27 0
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
17 0
 
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
22 0
Öğretmenlerden tabutlu eylem
Öğretmenlerden tabutlu eylem
27 0
Tunç, yüreklere su serpti
Tunç, yüreklere su serpti
20 0
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
23 0
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
29 0
banner996
banner985

Seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç tamamen yandı

banner989

banner974
Seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç tamamen yandı
banner971
Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Kuzey Çevre Yolu bağlantı noktası üzerinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç tamamen yandı.
Polis açıklamasına göre, Levent Boztaş kullanımındaki NE 646 plakalı araçta muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucunda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Bu sabah saat 01:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.