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Üstel: “13’üncü maaşlar 21-ve 22 Aralık’ta

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Başbakan Üstel 13. maaşların sigorta emeklilerine 21 Aralık'ta, kamu çalışanlarına ise 22 Aralık'ta ödeneceğini kaydetti

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Üstel: “13’üncü maaşlar 21-ve 22 Aralık’ta
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal üstel, 13. Maaşların 21-22 Aralık’ta ödeneceğini söyledi.
Üstel 13. maaşların sigorta emeklilerine 21 Aralık'ta, kamu çalışanlarına ise 22 Aralık'ta ödeneceğini kaydetti.

“Muhtarlara asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali destek verilecek”

Başbakan Üstel, muhtarlarla buluşma gecesinde yaptığı konuşmada, muhtarlara verilen mali desteğin 2024 bütçesine asgari ücretin yüzde 95' i kadar ödenecek şekilde ayrıldığını açıkladı.

“Muhtarlarımızla iş birliğini artıracağız”

Üstel, muhtarların, tarihi görevleriyle, demokratik yaşam içerisinde, vatandaşa doğrudan hizmet götürdüklerini vurguladı.
Muhtarlarla yapmakta oldukları bölge toplantılarında, talepleri doğrudan dinleme fırsatı bulduklarına işaret eden Başbakan, muhtarlara desteğin, halka doğrudan hizmet demek olduğunu yıllardır tecrübe ettiğini söyledi.
Üstel konuşmasında şunlara değindi:
“Değerli muhtarlarımız ulvi bir görev yürütüyor. Bunu en iyi bilenlerden birisi de benim. Muhtarlarımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz; onlar bulundukları mahallenin mülki idare amiridirler. Yıllardır beklentileri ve talepleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Muhtarlık binalarının tamiri için destek olacağız. Binalarında elektriği olmayanlar için de gerekli olan miktarı 2024 bütçesine koyduk. Binası olmayanların da binasını yapacağız.
E-devlet projesi tamamen bitene kadar, herkesin binası olacak, bilgisayarı olacak. Muhtarlıklarımız da otomasyona bağlanacak. Devlet muhtarlarımıza maaş vermiyor. Yakıt ya da kırtasiye masrafına yetecek kadar mali katkı alan muhtarlarımızın haklı isteğine kulak verdik. Asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali katkı vermeye karar verdik. 2024 bütçesi geçince, bu uygulama da yürürlüğe girecek."


-13’ncü maaşlar 21 ve 22 Aralık'ta…


Üstel, konuşmasında halkın alım gücüne de vurgu yaparak, “Sosyal sigortalıların tümü 21 Aralık’ta, kamu çalışanları ise 22 Aralık’ta 13’ncü maaşlarını almış olacak. Hayat pahalılığı ne kadarsa, yıl sonu aynı oranı maaşlara yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
 
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