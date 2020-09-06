Sevenlerini yasa boğdu

Aslen Galatyalı olup Mağusa'da ikamet eden Mehmet Hüseyin Zorlu önceki sabah hayata veda etti.
Mağusa'nın sevilen ismi olan ve ölümüyle sevenlerini yasa boğan Zorlu'nun cenazesi dün Gazimağusa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mehmet Hüseyin Zorlu, evli ve üç çocuk babasıydı.
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