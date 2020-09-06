"Tedavi görmeyen vakalar ev karantinasına alınabilir"

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim, testi pozitif olan ve hiçbir tedavi almayan kişilerin ev karantinasına alınabileceğini söyledi

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim, karantina konusunda öneride bulundu ve testi pozitif olan ve hiçbir tedavi almayan kişilerin ev karantinasına alınabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Filiz Besim şöyle dedi:

"ÖNERİMDİR...

Karantina otellerinde kalan Covid-19 pozitif insanlarla ilgili çok üzücü yaşanmışlıklar okuyoruz.

Testi pozitif olan ve hiç bir tedavi almayan kişiler ev karantinasına alınabilirler. Her bölgede oluşturulacak sağlık ekipleri bu insanları düzenli olarak ziyaret edip kontrollerini yapabilirler. Yine bu konuda oluşturulacak bir acil telefon hattı ile de bu kişilerin merkeze ulaşımı ve takibi kolaylaştırılabilir.

Önümüzdeki günlerde bu vakaların artacağı kesindir. Kimseyi bu virüse yakalandı diye cezalandırma hakkımız yoktur."

