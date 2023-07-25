Şeref Uygun'un ölüm sebebi belirlendi

Terrace Apartmanı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden Şeref Uygun'un ölüm sebbei belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre dün Gazimağusa'da Terrace Apartmanında meydana gelen patlamanın ardından sekizinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamını yitiren Şeref UYGUN (E-33)'un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "ikinci derecede yaygın yanık, yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen beyin kanamaları, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama" sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmekte.