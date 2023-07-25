DAÜ’nün Lisansüstü programlarına başvurularda yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular yoğun bir ilgi ile devam ediyor. 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 18 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebiliyor.
Burs Başvuruları İçin Son Gün 13 Ağustos
DAÜ, lisansüstü programları için çok sayıda burs imkanı da sunuyor. DAÜ lisans mezunları yüksek lisans kayıtlarında %15 indirim hakkı elde ediyor. Yüksek lisans programlarına yeni kayıt olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 ve %50 burs imkanı bulunuyor. Doktora programlarında ise yeni kayıt Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve diğer uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 veya %50 burs imkanı bulunuyor.
Burs başvuruları online sistem üzerinden programlara başvuru sırasında gerçekleştiriliyor. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, burs başvuruları için son tarihin 13 Ağustos 2023 Pazar günü olduğu bildirildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Eylül 2023 Perşembe günü www.emu.edu.tr web sitesinden ilan edilecek. Ayrıca DAÜ; Lefkoşa, Girne ve Karpaz bölgelerine ücretsiz ulaşım imkanı da sağlıyor.
Kamu Personeline %20 İndirim
DAÜ’nün lisansüstü programlarına yeni kayıt olacak olan kamu personeline %20 indirim uygulanıyor. Lisansüstü eğitime büyük önem veren DAÜ, iş dünyasından profesyonellerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, Türkçe dilinde eğitimin sunulduğu beş farklı yüksek lisans programı ile Lefkoşa’da da eğitim veriyor. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde yer alan programlar şöyle: Bankacılık ve Finans (Tezsiz), Finansal Ekonomi (Tezsiz), İşletme Yönetimi (Tezli veya Tezsiz), Yönetim Ekonomisi (Tezsiz), Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Tezli veya Tezsiz). Lefkoşa’da sunulan lisansüstü programların dersleri mesai sonrasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde veriliyor. Böylece hem kamu, hem de özel sektör çalışanları işlerini aksatmadan rahatlıkla eğitim alabiliyor.
DAÜ’nün lisansüstü programlarıyla ilgili detaylı bilgiye http://grad.emu.edu.tr web sitesinden, enstitünün 630 11 57 numaralı telefonundan ya da e-posta yoluyla [email protected] adresinden erişilebiliyor.
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