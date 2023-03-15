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Sedat Simavi EML önünde sürücü, öğrenciye çarptı

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Sedat Simavi EML önünde sürücü, öğrenciye çarptı
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Lefkoşa’da bu sabah Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Kaza sonucu yaralanan Sultan Hatice Cengiz, yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis açıklamasına göre, saat 10.30 sıralarında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Mihriz Tüncer (E-28), yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sultan Hatice Cengiz’e (K-15) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sultan Hatice Cengiz’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde gözetim altına alındığı açıklandı. 
 
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