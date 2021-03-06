Sarhoş sürücü dere yatağına uçtu

Lefkoşa'da az önce meydana gelen kazada yürekler ağza geldi.Citroen Işıkları olarak bilinen Dereboyu ile Kermiya anayolunun birleştiği köprüde yaşanan kazada bir kişi hafif yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, alkollü 37 yaşındaki Okan TEVİ, yönetimindeki GV 101 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce sola savrulduktan sonra köprü korkuluklarına çarpıp yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.