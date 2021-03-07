Nöbetçi Eczaneler - 7 Mart 2021

LEFKOŞA

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

03922253259

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

0392 223 18 13

ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

GİRNE

PINAR KEKLİK ECZANESİ

ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

05338575494

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

0392 815 46 11

GAZİMAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

03923663915

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

03927143005

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

05391099577

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı Mağusa

03923767006

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46