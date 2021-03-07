Nöbetçi Eczaneler - 7 Mart 2021

LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
03922253259
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
0392 223 18 13
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
GİRNE
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
05338575494
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
GAZİMAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
03923663915
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46