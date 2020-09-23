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Salamis Kamping alanında dört karavan yandı

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Salamis Kamping alanında dört karavan yandı

Yeniboğaziçi’nde, Salamis Kamping Tesisi içerisinde bu sabah henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucunda dört kişiye ait karavan ve bazı eşyalar yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Zurnacılar’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin Akcansoy’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa Baysal’a  ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet Oktaçlı’ya  ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğradı.

Yangın itfaiye ekipleri  tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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