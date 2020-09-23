"Antrenörler Derneği Başkanı çizmeyi aştı"

Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamayla Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş'ın dün yaptığı yazılı açıklamayı sert bir dille eleştirerek 'Antreörler Derneği Başkanı çizmeyi aştı' dedi.

Bıçaklı'nın yaptığı açıklama şöyle:

Ülkemizde son dönemlerde Pandemi nedeniyle Futbolun oynatılıp oynatılmaması konusunda tartışmalar devam ederken Antrenörler Derneği Başkanının dünkü Kulüp Başkanları ve Kulüpler Birliği Başkanı ile ilgili yaptığı Basın açıklaması ile çizmeyi aştı.

Bu ülkede kimsenin futbolu durdurma veya oynatmama gibi bir düşüncesi olmadı,Pandemi nedeniyle önce insan sağlığı düşünülereksağlık ve bilim kurulu ve Bakanlar kurulu kararları ile futbola ve diğer spor dallarına ara verilmiştir.Bütün sağlık kurallarına uyarak futbolu yeniden başlatmak için çaba sarfeden Federasyon ve kulüp başkanlarına bazı Antrenörler görev ve yetkilerini aşarak Federasyon Başkan ve Kulüp başkanlarını İSTİFA’ya çagırması Asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Antrenörler Derneği Başkanı bu gibi üyelerini ikaz edeceğine çizmeyi aşarak Kulüpler Birliği Başkanı ve Kulüp Başkanlarına egolarını tatmin etmek için bu görevleri yaptıkları konusunda açıklama yapmasını şiddetle kınıyoruz.

Yıllardır ülke gençliğine sahip çıkarak spor yaptırmaktan başka bir derdi olmayan ve her zaman maddi ve manevi olarak destek yapan Kulüp Başkan ve yöneticilerine bu sektörde yıllardır gelir elde eden bazı Antrenör ve Dernek Başkanı çizmeyi aşarak bizlere bu tür çirkin suçlamalarda bulunamaz.

Herkesi kendi görevini yapmaya davet ederiz.kimse görev ve yetkisini hiçbir zaman aşmasın.

Ülke Futbolunun her kademesinde görev yapan biri olarakda hiçbir zaman EGO’mu tatmin etmek için görev yapmadım.Her zaman Tek düşüncem ülke gençlerie hizmet etmek olmuştur.ilgililer bunu iyi bilsin.

