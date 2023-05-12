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Sahte sigortayla 22 kez geçiş yaptı

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Kıbrıslı bir Rum kadının Güney’den Kuzey’e sahte araç sigortasıyla 22 kez geçiş yaptığı ortaya çıktı

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Sahte sigortayla 22 kez geçiş yaptı
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Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, önceki sabah saat 07.00 sıralarında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak için gelen 54 yaşındaki Maria Livitzi Matsi’nin tasarrufunda, kullanımındaki araca ait sahte olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Maria Livitzi Matsi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hatice Emin, olguları aktardı. Polis, 10.05.2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde, Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı'na gelen GKRY' de sakin 54 yaşındaki Maria Livitzi Matsi’nin kullanımında bulunan KZA 022 plakalı Nissan Juke marka aracı ile KKTC'ye giriş işlemi yaptığı esnada sistemde konu araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığı tespit edilerek yapılan soruşturmada adı edilenin tasarrufunda 05.12.2022- 05.06.2023 tarihlerini kapsayan sahte olarak düzenlenmiş 86762 seri numaralı sigorta poliçesinin bulunduğu tespit edildiğini anlattı.
Polis, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve konu sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde konu araç ile KKTC'ye toplamda 22 kere giriş çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni başlamış olduğunu alınması gereken ifadeler ve konu belgenin incelenmesi gerektiğine değinerek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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