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Sahte pasaportla yakalandı

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Havalimanı’ndan sahte Ukrayna pasaportuyla çıkış yapmak isteyen Bangladeşli bir kişi tutuklandı. Zanlının Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip gizlice Güney’den KKTC’ye geçtiği ortaya çıktı

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Sahte pasaportla yakalandı
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KKTC Havalimanı’nda önceki gün saat 07.30 sıralarında 27 yaşındaki
MD Sabbir Hossaın, yurt dışına çıkış yapmak maksadıyla kendi adına sahtelenen pasaportu, görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı ve
Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Etmeye Teşebbüs suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 10.05.2023 tarihinde saat 07:30 raddelerinde Havaalanında Bangladeş vatandaşı Zanlı MD Sabbir Hossaın kendi adına Ukrayna’da sahtelemiş olduğu FT865866 numaralı Ukrayna pasaportunu Havaalanı’nda görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini anlattı. Polis, ayrıca huzurda bulunan zanlının 09.05.2023 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip gizlice girerek GKRY'den KKTC topraklarına geçtiğini belirtti.
Polis, zanlı MD Sabbir Hossaın’ın derdest emri gereği tutuklandığını ve konu pasaportun Belge İnceleme Uzmanı tarafından incelenip, sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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