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Sahte satış sözleşmesiyle 25 bin sterlin elde eden işletmeci ve çalışan tutuklandı

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Başkentte bir şirket işletmecisi ve çalışanı, sahte satış sözleşmesi düzenleyerek 25 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin etmekten tutuklandı

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Sahte satış sözleşmesiyle 25 bin sterlin elde eden işletmeci ve çalışan tutuklandı
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 Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi ile çalışanının, Gönyeli’de bir şahıs tarafından yaptırılmakta olan bir apartmana ait iki dairenin satış işlemlerinin yapılması maksadıyla “sahte satış sözleşmesi” düzenleyerek 25 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettikleri” tespit edildi; işletmeci ve çalışanı tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, "Mart 2023’te, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi H.T.(E-39) ile çalışanı olan F.C.’nin (E-45), Gönyeli’de bir şahıs tarafından yaptırılmakta olan bir apartmana ait iki dairenin satış işlemlerinin yapılması maksadıyla, mal sahibinin kendilerine yetki ve izin vermemesine rağmen, şirket adına söz konusu daireler için sahte satış sözleşmesi hazırladıkları ve bu sözleşmeyi daireleri satın alacak şahıslara verip tedavüle sürmek suretiyle, bahse konu iki şahıstan toplam 25 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettikleri" tespit edildi.
Olay polisin bilgisine üzerine H.T. ve F.C. tespit edilerek, “sahte evrak düzenlemek, tedavüle sürmek ve sahtekarlıkla para temin etmek”ten tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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