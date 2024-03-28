Sahte ön izinle dolandırıcılık

Gazimağusa’da iki kişi önceden 7 ayrı şahıs adına düzenledikleri sahte ön izinle 30 bin TL ve 2 bin Euro para temin etti

Gazimağusa’da iki kişi sahte belgeyle para temin etmekten tutuklandı.

Sözkonusu iki kişi, önceden 7 ayrı şahıs adına düzenledikleri sahte ön izin başvuru forumlarını, bir şahsın kullanımındaki cep telefonuna Whatsapp uygulaması üzerinden gönderip, karşılığında 30 bin TL ve 2 bin Euro para temin ettikleri tespit edildi.

Zanlılar, dün sabah, mahkemeye çıkartıldı. Polis, zanlıların, 20.02.2024’te, 30 bin TL ve 2 bin Euro karşılığında, Bangladeşli 7 kişi adına ön izin formu düzenleyip, M.D.T.’nin cep telefonuna gönderdiğini anlattı. Arık, tahkikatın henüz yeni başladığını belirterek, zanlı M.’nin ikametgahında 9 ön izni başvuru formunu bulduğunu ve araştırma yapması gerektiğini belirtti. Mahkeme, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

