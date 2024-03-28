21 yaşındaki Büşra Yavuz hala derin komada

Girne’de, 23 Mart’ta yaşanan ölümlü trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Büşra Yavuz’un derin komada olduğu ve uyanmama ihtimalinin bulunduğu açıklandı. Mahkemeye yeniden çıkarılan kaza zanlısı Gökmen Güniken, 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen ve 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in ölümüne ve üç kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan 20 yaşındaki araç sürücüsü Gökmen Güniken dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu, 23 Mart 2024 tarihinde saat 17.00’da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde araç sürücüsü zanlı Güniken’in yönetimindeki CS366 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlik ile birlikte önündeki YA147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çarpmanın etkisiyle aracın o esnada önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan 22 yaşındaki Cihan Yüksel, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi. Polis Çavuşu Timuçin, yaya Cihan Yüksel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı ve ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığı, Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını, ancak kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı.

ÖNDEKİ ARAÇLARA MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi. Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 ifade aldıklarını ve 5 adet kamera görüntüsü daha temin ettiklerini açıkladı. Polis, alınacak yeni ifadeler olduğunu belirtti.

BÜŞRA YAVUZ DERİN KOMADA… UYANMAMA İHTİMALİ VAR

Polis, kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz’un doktoru ile görüşüldüğünü, derin komada olduğunun ve uyanmama ihtimalinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı.

Polis, aracın hız tespitinin henüz yapılamadığın, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturma maksatlı zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

