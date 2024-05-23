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Sahte öğrenci belgesi düzenleyen zanlılar serbest kaldı

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Rauf Denktaş Üniversitesi’nde sahte öğrenci belgesi düzenlediği tespit edilen İkechukuwu Augitune Onyeusi ve Fadziso Rebecca Mokavo, 30'ar bin TL, Kristina Uvarova ise 40 bin TL'lik teminata bağlandı

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Sahte öğrenci belgesi düzenleyen zanlılar serbest kaldı
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Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova, aynı okulda danışmada çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi ve Fadziso Rebecca Mokavo dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.
Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo ile başka öğrenciler için sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi.
Polis, zanlı Mokavo’nun 12 Mayıs’ta KKTC Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, diğer iki zanlının da soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta tutuklandığını belirtti.
Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Onyeusi’nin  Girne’de benzer meseleden tutuklanarak, teminata bağlandığını belirterek, teminat talep etti.
Yargıç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına, Kristina Uvarova’nun 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
Yargıç, Fadziso Rebecca Mokavo ile İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, Mokavo için bir kefilin 700 bin TL, Onyeusi için ise iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
 
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