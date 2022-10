Sahte ehliyete toplam 42 yıl hapis

Sahte ehliyet yolsuzluğu olarak bilinen davada Savaş Gökdeniz 24 ay, Emirzade Tilki 18 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte ehliyet yolsuzluğu olarak bilinen davada "Resmi evrak sahteleme tedavüle sürme" suçlarından yargılanan sanıklar Savaş Gökdeniz 24 ay, Emirzade Tilki 18 ay hapis cezası aldı.Sanıklar, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde itham edildikleri davaları kabul etmemiş ancak Savaş Gökdeniz, ikrar değişikliği yaparak duruşma ortasında suçlamaları kabul etmişti. Duruşma neticesinde Emirzade Tilki de aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunmuştu.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, “ 17.10.2022 tarihli gerekçeli kararımızda yapmış olduğumuz bulgulardan hareketle sanık Savaş Gökdeniz'in kamu görevlisi olduğu bir sırada, bulunduğu makamın kendisine vermiş olduğu imkânlardan faydalanarak KKTC'de ehliyeti bulunmayan Ahmet Bilir isimli kişiye ehliyet alması için beş farklı resmi evrak sahtelediğini görmekteyiz. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman sanık Emirzade Tilki’nin ise bir şoför okulu sahibi birisi olması hasebiyle tüzük gereğince vermesi gerekli on saatlik sürüş eğitimini Almet Bilir'e vermeden fatura tanzim etmek suretiyle "B" sınıfı ehliyet almasını sağlayan süreci tamamlamasına yardımcı olduğunu görmekteyiz” dedi.Yargıç Murat Soytaç dava incelemesine bu çerçeveden bakıldığı zaman sanık Gökdeniz'in sanık Tilki’ye nazaran daha fazla bir rolü olduğu eylemlerinin vahim bir suç oluşturduğunu belirterek ceza takdirinde aralarında bir ayrım yaptıklarını da belirtti. Huzurdaki dava dışında sanık Gökdeniz’in nazara alınan 6 davasının daha bulunduğunu ve benzer suçları 2 yıl boyunca tekrar kez işlediğinin de tespit edildiğinin altını çizen Yargıç Soytaç bu durumunda sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.Yargıç Murat Soytaç “Sanık Gökdeniz’in suç tarihinde sürüş ehliyeti müfettişi olup öğrenci ehliyeti sahibi kişileri sınava tabi tutan bir kamu görevlisi olduğunu, Sanık Tilki’nin ise şoför okulu sahibi ve öğrenci ehliyeti sahiplerine sürüş dersi veren bir eğitmen olduğunu belirterek her ikisinin de bulundukları konumları ve yasalar ile tüzüklerin kendilerine vermiş olduğu sorumlulukları bir kenara bırakarak KKTC'de herhangi bir ehliyeti bulunmayan ve yolun ters şeritten aktığı bir ülkeden yani Türkiye Cumhuriyetinden gelen bir kimsenin herhangi bir eğitimden ve sınavdan geçmeden B sınıfı ehliyet yani kamyon ehliyeti almasını sağlamışlardır.KKTC'de trafiğin TC’ye göre tersten aktığı bilinen bir gerçek olup trafik kurallarında ve sürüş alışkanlıkları açından ciddi farklılıkları da beraberinde getirmektedir. Dolayısı ile TC'den gelen bir kişinin KKTC'de araç kullanırken çok dikkat sarf etmesi gerekmektedir. KKTC'de trafiğinin aktığı yolların ve altyapısının yetersiz olması ve sürücü hataları dolayı her yıl onlarca trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazalar dolayısı ile maddi kayıplar ve en önemlisi insanlar yaralanmakta ve hatta daha da ötesi hayatlarını kaybetmektedir.Bu sebeple bir kamyon şoför adayının daha titiz bir eğitimden ve sınavdan geçirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada gerek şoför okulu eğitmenlerine gerekse de Sürüş Ehliyetleri Müfettişlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Buna rağmen sanıkları bu sorumlulukların bilincini unutarak huzurumuzdaki davaya konu suçları işlediğini, sanıklara bir ceza takdir ederken kamu yararını ön plana çıktığını görmekteyiz” dedi.Yargıç Murat Soytaç, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, Savaş Gökdeniz’e 24 ay, Emirzade Tilki’ye 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.Emirzade TilkiSavaş Gökdeniz