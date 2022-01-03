banner762
banner753
13 0
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
12 0
 
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
46 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
10 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
118 0
Allah korudu
Allah korudu
67 0
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
44 0
banner661
banner726

Sahte dolarlarla yakalandı

banner476

KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada tasarrufunda sahte dolarlar bulunan 41 yaşındaki Kenan Dudioğlu tutuklandı

banner714
Sahte dolarlarla yakalandı
banner721

Polis Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak üzere olan bir kişinin üzerinde sahte 50 ABD Doları banknotlar bulunduğunu duyurarak; sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülmüş olma ihtimaline karşın dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Emare olarak alınan sahte Dolarların Seri Numaraları şöyle: “MB38754241 A, MB29154608 A, MB65458585 A, MB65457526 A, MB29158060 A”.
Öte yandan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken yalanan zanlı Kenan Dudioğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 5 adet her biri 50 ABD doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırılması ve Zanlının bu yerlerde konu paraları tedavüle sürüp sürmediğinin de araştırılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Kuşak meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.