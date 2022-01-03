Sahte dolarlarla yakalandı

KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada tasarrufunda sahte dolarlar bulunan 41 yaşındaki Kenan Dudioğlu tutuklandı



Polis Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak üzere olan bir kişinin üzerinde sahte 50 ABD Doları banknotlar bulunduğunu duyurarak; sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülmüş olma ihtimaline karşın dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Emare olarak alınan sahte Dolarların Seri Numaraları şöyle: “MB38754241 A, MB29154608 A, MB65458585 A, MB65457526 A, MB29158060 A”.

Öte yandan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken yalanan zanlı Kenan Dudioğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 5 adet her biri 50 ABD doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırılması ve Zanlının bu yerlerde konu paraları tedavüle sürüp sürmediğinin de araştırılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Kuşak meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

