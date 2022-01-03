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Cenazenin gönderilmesi için 4 bin 600 Dolar aranıyor

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Lefkoşa-Girne anayolundaki reklam panosunda çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Meles Haileu’un cenazesi hala ülkesine gönderilemedi

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Cenazenin gönderilmesi için 4 bin 600 Dolar aranıyor
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Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki bir reklam panosu üzerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Meles Haileu’un cenazesinin ülkesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.
Sosyal medyada örgütlenen Meles Haileu’un yakınları, hayatını kaybeden Etiyopyalı gencin üniversite öğrencisi olduğu ve cenazesinin ailesine gönderilmesi için 4 bin 600 Dolar’a (Bugünkü kur ile 61 bin 400 TL’ye) ihtiyaç duyulduğunu paylaştı.
Arkadaşları tarafından yapılan yardım çağrısında; Meles Haileu’un Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenci olduğu, cenazesinin ailesine gönderilmesi için yardım toplandığı ifade edildi.
İletişim detayları
05428575980
+905338675147
+905338619846
30 Aralık’ta hayatını kaybeden 28 yaşındaki Meles Haileu’un cansız bedeninin hala hastane morgunda olduğu öğrenildi.  
Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç 30 Aralık günü yaşamını yitirmiş, olayda ihmali görülen 40 yaşındaki Gazi Haraç ise tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.
 
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