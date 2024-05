Sahte diplomayla barem artışı talebinde bulundu

KSTU'dan sahte diploma alan İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven'in, 46 dersin tümüne sahte not girişi yapılarak mezun edildiği ve İçişleri Bakanlığı’na barem artışı alabilmek için sahte mezuniyet belgesini ve transkriptini sunduğu tespit edildi

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İçişleri Bakanlığı'nda geçici memur olarak sekreterlik görevinde bulunan Remziye Seven, dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Davada, Polis Memuru soruşturmayla ilgili son olguları aktardı.

Polis Memuru, zanlı Remziye Seven’in 2023 yılı içerisinde Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenlemeye tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ve resmi sırların ifşa edilmesi” suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde “sahte belge düzenlemeye tahrik etme suçu” ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde zanlının 25 Nisan’da tutuklandığını, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden elde edilen arama emri ile zanlının ikametgahının aranıp içerisinde zanlı adına Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenmiş İngilizce İşletme Bölümü transkripti, geçici mezuniyet belgesi ve birçok gizli ve resmi nitelikte belgeler bulunarak incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti.

“46 DERSİN TÜMÜNE SAHTE NOT GİRİŞİ YAPILARAK MEZUN EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ”

Polis, “zanlı aleyhinde üniversiteden temin edilen bilgide, zanlının üniversite yetkililerini tahriki sonucu sistem üzerinde İngilizce İşletme Bölümü'ne gerçek kaydının 8 Mayıs 2023’te yapılmasına rağmen 10 Ekim 2019’da kaydının yapılmış gibi sahte kayıt yapılarak, sistem üzerinde toplam 4 yıllık eğitim müfredatında alması gereken 46 dersin tümüne 19 Haziran 2023’te 4 yıllık öğrenim görmüş gibi sahte not girişi yapılarak aynı gün mezun edildiğinin öğrenildiğini” aktardı.

26 Nisan’da zanlının Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde üç gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan Polis, aynı gün yapılan soruşturmada zanlının konu sahte diplomanın orijinalini Lefke Avrupa Üniversitesi'nde tedavüle sürerek yüksek lisansa başvurup sahte beyanla kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

“ZANLININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA BAREM ARTIŞI ALABİLMEK İÇİN SAHTE MEZUNİYET BELGESİNİ VE TRANSKRİPTİNİ SUNDUĞU TESPİT EDİLDİ”

Polis Memuru, 29 Nisan’da zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak aleyhinde 7 gün ek tutukluluk emri verildiğini belirterek, “mesele ile ilgili olarak zanlının İçişleri Bakanlığı’na barem artışı alabilmek için KSTU tarafından zanlı adına düzenlenen sahte İngilizce İşletme Bölümü geçici mezuniyet belgesini ve transkriptini sunduğunun tespit edildiğini” söyledi.

“ZANLININ EVİNDE BULUNAN EVRAKLARIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARŞİVİNDE TUTULMASI GEREKEN VE DIŞARISINDA ÇIKARILMAMASI GEREKEN BELGELER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ”

Polis ayrıca, “mesele ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yapılan soruşturmada zanlının evinde bulunan söz konusu evrakların İçişleri Bakanlığı arşivinde tutulması gereken ve Bakanlık bünyesi dışarısında çıkarılmaması gereken belgeler olduğunun öğrenildiğini” söyledi.

Çelebi, zanlının KKTC vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'nda geçici memur olarak çalıştığını, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmın tamamlandığından zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç, zanlı Remziye Seven’in 50 bin TL nakdi teminat, üç KKTC yurttaşının yedi yüz ellişer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispatı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına emretti.