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Babasının evinden çaldığı su deposunu sattı

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Lefkoşa’da babasına ait su deposunun boylerini sirkat eden oğlu ile suç ortağı arkadaşı şikayet üzerine tutuklandı

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Babasının evinden çaldığı su deposunu sattı
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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Hasan Özkural ve Tolga Yaşa dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların 15 Mart 2024 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Ortaköy'de Hasan Özkural’ın kalmakta olduğu babası M.Ö.'ye ait ikametgahın damında bulunan 5 bin TL, değerindeki su deposu bobinlerini söküp sirkat ettiklerini kaydetti. Polis memuru, zanlıların 5 Mayıs 2024 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandıklarını belirtti.
Polis, Hasan Özkural’ın ifadesinde konu bobini 400 TL’ye sattığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, iki zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada biri gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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