Sahte diplomayı Gündüz'den aldığını itiraf etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden sahte diploma alan Anastasia Morozova diplomayı mesele ile ilgili cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’den aldığını söyledi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden (KSTÜ) sahte diploma alan Anastasia Morozova dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, yapılan aramada diploma veya transkrip bulamadıklarını belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde okula hiç gitmediğini, derslere girmediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının diplomayı mesele ile ilgili cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, ayrıca Gündüz’ün Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvurması için yardım ettiğini söylediğini de belirtti. Polis, zanlı hakkında 2023’te gümrüksüz mal tasarrufu suçundan soruşturma başlatıldığını ve teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlının Rusya vatandaşı olduğunu, eşinden dolayı yüksek gelirli şahıslar izniyle kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut etmesine, 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

