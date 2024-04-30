Tutuklanacağını anlayınca sim kartını imha etti

Havalimanında valizinde 13 kilo uyuşturucuyla yakalanan Muhad Baalwan yanında, zanlının ülkeye gelmesi için uçak bileti alan ve havaalanına taksi gönderen zanlı Libyalı Zakarıya Behtaher de Akyar Kapısı'ndan Kuzey'e geçerken tutuklandı. Behtaher'in yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiği, sim kartını ise imha ettiği ortaya çıktı

KKTC Havalimanında x-ray operasyonunda 13 kilo uyuşturucuyla yakalanan Hollandalı turist Muhad Baalwan ile suçla bağlantılı tutuklanan Libyalı Zakarıya Behtaher dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı Bentaher’in dün saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç , zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

