Sahte Diplomada Bir Skandal Daha

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklandı. KSTU’nun Mütevelli Heyeti Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Program Koordinatörü olan Bakkaloğlu'na iki ayrı seferde 23 sahte ders notu girişi yapıldığı ortaya çıktı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Diş Doktoru, Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi - Diş Hekimliği Fakültesi Program Koordinatörü Halil Bakkaloğlu, “sahte resmi belge düzenlemeye tahrik” “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” ve “sahte davranışla kayıt temini” iddialarıyla bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Mali Şube’de görevli polis memuru Ali Erdelhun mahkemede olguları aktardı. Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan mali ve akademik soruşturma kapsamında okulun sisteminde yapılan araştırma sonucu zanlıya ulaşıldığını söyledi.Polis, yapılan inceleme sonucu zanlının okulun ağız diş ve çene cerrahisi doktora programına 22 Şubat 2021 tarihinde kaydedildiğini söyledi. Polis, zanlının 8 dönem yani 4 yıl süren ve 23 ders alınması gereken doktora bölümünde eğitim görmüş gibi göstermek için 6 Eylül 2019’da kaydolmuş gibi gösterildiğini belirtti. Polis, okulun sistemine 2019’dan başlayarak, 2023’e kadar iki ayrı seferde 23 sahte ders notu girişi yapıldığını ve zanlının 4 yıl eğitim görmüş gibi gösterilerek, 10 Kasım 2023’te mezun edildiğini açıkladı.Polis, zanlının aldığı doktora diplomasını 2023 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği’ne ibraz ettiğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan zanlının sahte diplomayı polise verdiğini açıkladı.Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Öte yandan sahte diplomalarda imzası olan söz konusu üniversitenin Rektörü hakkında bugüne kadar işlem yapılmaması dikkat çekti.