Sahte diploma soruşturmasında iki kişi teminatla serbest

KSTU’da Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Serdal Işıktaş ve Çelebi Ilık teminata bağlanarak serbest bırakıldı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Serdal Işıktaş ve Çelebi Ilık teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Serdal Işıktaş Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandı. Mahkeme, zanlının "davaları görüşülünceye değin KKTC haricine çıkmasının men olmasına; kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine; 50 bin TL nakdi teminat yatırmasına; KKTC vatandaşı muteber iki kefilin beş yüzer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ısbat-ı vücut etmesi" emrini verdi.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılan Çelebi Ilık’ın da davaları görüşülünceye değin, "KKTC haricine çıkmasının men olmasına; kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine; 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına; KKTC vatandaşı muteber iki kefilin yedi yüz ellişer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ısbat-ı vücut etmesine" hükmedildi.

Serdal Işıktaş ve Çelebi Ilık da teminat şartlarını yerine getirdiği için serbest bırakıldı.

