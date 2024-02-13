Galatasaray gözünü Avrupa'ya çevirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların, zorlu mücadelede sahaya çıkacağı 11'i de netleşmeye başladı

Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Sarı kırmızılılar, son 16 play-off turunda Perşembe günü oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Sağ bekte Kaan Ayhan, solda ise Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Stoper ikilisi RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Victor Nelsson'un durumuna göre netleşecek.

Takımla çalışan Danimarkalı futbolcunun kendini hazır hissetmemesi halinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.

Sağ tarafta son haftalarda formunun zirvesine çıkan Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Sol kanatta ise Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu arasında tercih yapılacak.

Forvet arkasında yine Dries Mertens şans bulacak.

İleri uçta ise Mauro Icardi, sarı kırmızılıların gol ayağı olacak.

MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL HERNANDEZ

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.



