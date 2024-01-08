Kamu Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara üstün başarı belgesi verildi

Kamu Hizmeti Komisyonu’nca (KHK) 16 Aralık 2023 Cumartesi günü yapılan Üst Düzey ile Alt Düzey ve 17 Aralık 2023 Pazar günü yapılan Orta Düzey ile Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları sonucunda ilk üç dereceye giren 16 adaya “Üstün Başarı Belgesi” KHK’da düzenlenen bir etkinlikle verildi.



KHK’dan yapılan açıklamaya göre, Üst Düzey Yeterlik Sınavında ilk üçe giren adayların puanları 88, 84 ve 82 şeklinde sıralanırken, Orta Düzeyde ilk üçe giren adayların puanları 76, 74 ve 72 şeklinde sıralandı.



Alt Düzey Yeterlik Sınavında ise ilk sırayı 92 puan ile bir aday alırken, ikinci sırada yer alan iki adayın 88 ve yedi adayın ise 86 puan alarak üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.



Etkinlikte KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve Komisyon üyeleri yanında üst kademe yöneticileri de hazır bulundu.



Köseoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk kez 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, üçüncü kez düzenlenen bu etkinlikte başarılı adaylarla birlikte olmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.



Bununla birlikte, dereceye giren adayların başarısının vurgulanmasına ve takdir edilmesine büyük önem verdiklerini ekleyen Köseoğlu, takdim edilen üstün başarı belgelerinin, bundan sonra adayların girecekleri ilk atama sınavlarında da kendilerini teşvik ve motive etmesini arzuladığını belirtti.



Öte yandan, 16 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Üst Düzey, Orta Düzey, Alt Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarında başarı gösteren tüm adayların, Yeterlik Belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı giriş katı – müracaat bölümünden şahsen kendilerinin, birinci dereceden yakınlarının ya da yetkilendirdikleri bir kişi vasıtası ile alabilecekleri açıklandı.

