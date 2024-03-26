"Rüşvete ilişkin yeni evraklar tespit edildi"

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker teminatla serbest bırakıldı. Mahkemede bulguları aktaran polis, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 Euro'nun daha tespit edildiğini, zanlının elde ettiği miktarın 800 Dolar ve 800 Euro olduğunu aktardı

Üniversite Soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme huzuruna çıkan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile ilgili de son bulguları aktaran Tahkikat Memuru, “rüşvete” ilişkin yeni evrakların tespit edildiğini kaydetti.

Tahkikat Memuru, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 Euro'nun daha tespit edildiğini, zanlının bu para cinsinden elde ettiği miktarın 800 Euro'ya arttığını, toplam miktarın ise 800 dolar ve 800 Euro olduğunu belirtti.

Tahkikatın dün itibarıyla tamamlandığını söyleyen Tahkikat Memuru’nun ardından Savcı Derviş Refiker’in teminatla serbest bırakılması talebinde bulundu. Mahkeme, Derviş Refiker’in teminatla tutuksuz yargılanması kararını aldı.

