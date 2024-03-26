banner913
banner932
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
16 0
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
 
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
59 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
57 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
32 0
banner1012

"Rüşvete ilişkin yeni evraklar tespit edildi"

banner1020

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker teminatla serbest bırakıldı. Mahkemede bulguları aktaran polis, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 Euro'nun daha tespit edildiğini, zanlının elde ettiği miktarın 800 Dolar ve 800 Euro olduğunu aktardı

banner974
"Rüşvete ilişkin yeni evraklar tespit edildi"
banner971
Üniversite Soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkeme huzuruna çıkan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile ilgili de son bulguları aktaran Tahkikat Memuru, “rüşvete” ilişkin yeni evrakların tespit edildiğini kaydetti. 
Tahkikat Memuru, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 Euro'nun daha tespit edildiğini, zanlının bu para cinsinden elde ettiği miktarın 800 Euro'ya arttığını, toplam miktarın ise 800 dolar ve 800 Euro olduğunu belirtti.
Tahkikatın dün itibarıyla tamamlandığını söyleyen Tahkikat Memuru’nun ardından Savcı Derviş Refiker’in teminatla serbest bırakılması talebinde bulundu.  Mahkeme, Derviş Refiker’in teminatla tutuksuz yargılanması kararını aldı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.