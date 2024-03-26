Hizmet vermeden milyonluk vurgun

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturmada tutuklanan Güzelyurt esnafı Mustafa Hamit Saçar'ın, mal ve hizmet almadan 29 adet fatura karşılığında 1 Milyon 711 bin 806 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan soruşturma kapsamında okul yetkileri tarafından yapılan şikayet sonrası tutuklanan üniversitenin kafeteryası işletmecisi Mustafa Hamit Saçar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

‘Sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenleme’, ‘Suç gelirini aklama’, ‘Hesaplarda sahtekarlık’ suçlarından tutuklanan Saçar teminat talebiyle yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmada polis Saçar’ın “Sahtekarlıkla para temini, hesaplarda sahtekarlık, sahte belge düzenleme, suç gelirini aklama” suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Polis 3 günlük tutukluk süresinde, zanlının mal ve hizmet almadan 29 adet fatura karşılığında 1 Milyon 711 bin 806 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, Mustafa Saçar’ın KTSBÜ’ye 29 fatura kestiğini fakat karşılığında iş yapılmadığını iddia etti. Söz konusu faturalar karşılığı Uyar’ın 1 milyon 711 bin 806 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğini ifade eden polis, soruşturma kapsamında 28 ifade alındığını, 2 faturanın incelendiğini ve Saçar’ı suça bağlayıcı belgeler tespit edildiğini söyledi.

Yargıç, Mustafa Saçar’ın 100 bin TL nakit teminat, 2 kefilin 1’er milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına, yurt dışı çıkış yasağı konmasına ve hartada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut yapmasına karar verdi.

