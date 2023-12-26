Rum polisi, Alav’ın katil zanlıları için takipte

Ayça Alav’ı öldürüp Güney’e kaçan katillerin yakalanması için Rum polisi çalışma yapıyor

Lefkoşa’da 22 Aralık tarihinde Kamerunlu iki kişi tarafından hunharca katledilen 45 yaşındaki Ayça Alav cinayetine ilişkin Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı iddia edilen katil zanlıları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suç ve Suça İlişkin İki Toplumlu Teknik Komite cinayet günü itibarı ile Güney Kıbrıs’ta da katillerin yakalanması için soruşturma başlattı. İki Toplumlu Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı, Güney Kıbrıs’tan bir takım yeni bilgiler elde ettiklerini söyledi.

Doratlı, Kıbrıs Rum Polisi’nin bazı yeni bilgilere ulaştıklarını ve takipte olduklarını belirterek katil zanlılarının yakalanması için Rum yetkili makamlarının da çalışma yaptığını kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

KKTC’yi sarsan cinayet 22 Aralık tarihinde Lefkoşa’da yaşanmıştı. Çalışanı ve çalışanının suç ortağı tarafından öldürülen bir çocuk annesi Ayça Alav’a, ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine geç saatlerde ulaşılmıştı. ‘Hit bit’ isimli iş yerinde elleri ve kollar bağlı cansız bedenine ulaşılan Alav’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, katillerin Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı öne sürülmüştü. Suç ve Suça İlişkin İki Toplumlu Teknik Komite katillerin yakalanarak KKTC yetkili makamlara teslim edilmesi için çalışma başlatmıştı.

