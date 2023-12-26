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943 gündür kaçak yaşıyordu!

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Gönyeli’de yolda yaya olarak yürüyen üç yabancı uyruklu kişiden birinin 943 gün, diğerinin 623 gün, bir diğerinin ise 390 gündür KKTC’de kaçak yaşadıkları tespit edildi

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943 gündür kaçak yaşıyordu!
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Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Ofaenni Uche Adumkwe, Oghanna Ukpani ve Yanko Chiliko dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 24 Aralık 2023 tarihide saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen ekiplerin, yolda yaya yürürken tespit ettiği 3 zanlının kimliğini kontrol ettiğini ve ülkede kaçak yaşadıklarını belirlediklerini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Ofaenni Uche Adumkwe’nin 20 Ocak 2021 tarihinden beri 943 gün, Oghanna Ukpani’nin 30 Eylül 2022 tarihinden beri 390 gün ve Yanko Chilo’nun 10 Nisan 2022 tarihinden beri 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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