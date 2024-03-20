Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker’e 6 gün daha tutukluluk verildi. Polis, zanlının söz konusu üniversitede Tıp Fakültesi açılmasının hızlı şekilde ele alınmasını sağladığını ve faklı zamanlarda TL, dolar ve euro olarak ödemeler ve airpods kulaklık aldığının tespit edildiğini söyledi

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker dün yeniden mahkemeye çıktı.

Refiker hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde, Yargıç Gülay Uğur huzurunda görülen davada ilk olarak polis soruşturma memuru, zanlı Derviş Refiker ile ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen bulguları aktardı.

Tahkikat memuru, Derviş Refiker'in "irtikap görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul etme, kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması ve suç gelirini aklama" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Zanlının görevini kötüye kullanarak, üniversitede Tıp Fakültesi açılmasının hızlı bir şekilde ele alınmasını sağladığını belirten polis, zanlının faklı zamanlarda TL, dolar ve euro olarak ödemeler ve airpods kulaklık aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Tıp Fakültesi başvuru yazısı ve dosyası, bazı evraklar ve YÖDAK'a ait bazı bilgisayarların emare olarak alındığını ve zanlıdan izahat istendiğinde ise evrakları hatırlamadığını söylediğini kaydetti.

Zanlıya ait evin de zanlı huzurunda arandığını belirten polis, buradan ise 2 laptop, kulaklık kutusu, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diplomasi ve transcript bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, okulda bulunamayan diplomanın tedavüle sürülüp sürülmediğinin ise araştırılacağını söyledi.

3 günde 16 ifade alındığını, 10 ifade daha alınacağını ve aranan emareler olduğunu aktaran polis, zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Fatma Damdelen de zanlının tahkikata etki etmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı talebe itiraz etmedi, Yargıç 6 gün tutukluluk emri verdi.

