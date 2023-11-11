banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
12 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
17 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
21 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
22 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Mahkumların ürettikleri el işleri kermeste sergilendi, satışa sunuldu

banner476

banner974
Mahkumların ürettikleri el işleri kermeste sergilendi, satışa sunuldu
banner971
Merkezi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, cezaevi müdürlüğünün sağladığı imkanlar sayesinde hem yaşamdan kopmuyor hem de meslek öğreniyor. Mahkumların ürettiği el emeği göz nuru ürünler düzenlenen kermeste satışa sunuldu.
Cezaevinde düzenlenen kermese katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz BRT’ye yaptığı açıklamada insanların herhangi bir nedenle mahkum olup cezaevine girebildiğini söyledi.

Oğuz, ailelerinin ve ülkenin bir parçası olan mahkumların topluma kazandırılması açısından bu tür faaliyetlerin önemine işaret etti.
“Bu çerçevede cezaevi müdürlüğü meslek edindirme ya da mesleklerini yapma ile ilgili fırsat sunuyor, bugün burada bu emekler sergileniyor” diyen Oğuz, üretilen ürünlerin satışa sunulması için gerçekleştirilen etkinliğin sadece bir gün değil sürecin sürekli olması ve üretilenlerin KKTC’nin çeşitli alanlarda, çeşitli faaliyetlerinde bir dönüşüm içinde hizmete sunulması için Cezaevi Müdürü ile görüştüklerini ve konuyu Başbakan’a da sunacaklarını ifade etti.
Bu hem motivasyonun artırılması anlamında da önemli olduğunu belirten Oğuz, “üretmek her zaman insana moral verir güç verir” diye konuştu.
Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan da cezaevinde de güzel şeylerin yapılabileceğini gösterme fırsatı verdiği için basına teşekkür etti.
Kısa sürede mahkumların elemeği göz nuru ile yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile tüm yurda göstermek istediklerini belirten Erdoğan, içerde mahkumların boş durmadıklarını ve birşeylerle uğraşarak dışarıya adapte edildiklerini göstermek istediklerini kaydetti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.