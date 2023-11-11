Mahkumların ürettikleri el işleri kermeste sergilendi, satışa sunuldu

Merkezi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, cezaevi müdürlüğünün sağladığı imkanlar sayesinde hem yaşamdan kopmuyor hem de meslek öğreniyor. Mahkumların ürettiği el emeği göz nuru ürünler düzenlenen kermeste satışa sunuldu.Cezaevinde düzenlenen kermese katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz BRT’ye yaptığı açıklamada insanların herhangi bir nedenle mahkum olup cezaevine girebildiğini söyledi.Oğuz, ailelerinin ve ülkenin bir parçası olan mahkumların topluma kazandırılması açısından bu tür faaliyetlerin önemine işaret etti.“Bu çerçevede cezaevi müdürlüğü meslek edindirme ya da mesleklerini yapma ile ilgili fırsat sunuyor, bugün burada bu emekler sergileniyor” diyen Oğuz, üretilen ürünlerin satışa sunulması için gerçekleştirilen etkinliğin sadece bir gün değil sürecin sürekli olması ve üretilenlerin KKTC’nin çeşitli alanlarda, çeşitli faaliyetlerinde bir dönüşüm içinde hizmete sunulması için Cezaevi Müdürü ile görüştüklerini ve konuyu Başbakan’a da sunacaklarını ifade etti.Bu hem motivasyonun artırılması anlamında da önemli olduğunu belirten Oğuz, “üretmek her zaman insana moral verir güç verir” diye konuştu.Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan da cezaevinde de güzel şeylerin yapılabileceğini gösterme fırsatı verdiği için basına teşekkür etti.Kısa sürede mahkumların elemeği göz nuru ile yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile tüm yurda göstermek istediklerini belirten Erdoğan, içerde mahkumların boş durmadıklarını ve birşeylerle uğraşarak dışarıya adapte edildiklerini göstermek istediklerini kaydetti.