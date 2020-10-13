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Aranıyordu, terk edilmiş evde bulundu

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Mağusa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklanan Ziya Burçin Erbay’a söz konusu uyuşturucu maddeyi satan kişi olduğu tespit edilip polis tarafından aranan Mustafa Kurucu tutuklandı

Aranıyordu, terk edilmiş evde bulundu
 Mağusa’da geçtiğimiz günlerde bir otel odasında baygın olarak bulunmasının ardından tasarrufunda 20 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Ziya Burçin Erbay’a söz konusu uyuşturucu maddeleri sattığı iddia edilen zanlı Mustafa Kurucu tutuklandı. Polis soruşturması sonucu aranan kişi ilan edilen ve önceki gün saklandığı terk edilmiş evde tespit edilerek tutuklanan zanlı Kurucu, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Kıbrıspostasına göre mahkeme, zanlı Kurucu’nun 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

ZANLI ERBAY, KURUCU’DAN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Ziya Burçin Erbay’ın tasarrufunda 20 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.
Suçüstü hali gereği tutuklanan Erbay’ın gönüllü ifade verdiğini belirten Özdesoy, zanlı Erbay’ın gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri zanlı Mustafa Kurucu’dan aldığını itiraf ettiğini, zanlı Kurucu’nun ise 7 Ekim 2020 tarihinden beri arandığını açıkladı.
Özdesoy, zanlı Kurucu’nun 11 Ekim 2020 tarihinde Yeniboğaziçi bölgesinde deniz kenarında terk edilmiş bir evde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.
Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özdesoy, zanlı Kurucu’nun 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
 
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