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Polisten Girne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

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Polisten Girne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne’de dün düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 18.00 sıralarındaki operasyonda, H.K.’nin (E-22) üzerinde ve evinde 7 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış bir sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir pet şişe bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.C.S’nin (E-32) kaldığı evde de arama yapıldı ve yaklaşık 22 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas bir terazi ile bir öğütücü bulunarak emare alındı.

İki kişi tutuklandı, polis soruşturması sürüyor.

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