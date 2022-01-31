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Yağmurlu hava sürecek

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Yağmurlu hava sürecek

Ülke genelinde yağmurlu hava, hafta sonuna kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 1- 7 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, cumartesi gününe kadar yağmurlu olması beklenen havanın, cumartesi gününden sonra parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14 -17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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