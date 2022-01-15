banner762
banner753
Citroen C5 Aircross makyajlandı
Citroen C5 Aircross makyajlandı
7 0
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
11 0
 
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
21 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
10 0
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
61 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
37 0
banner661

Polisten dolandırıcılık çetesine başarılı operasyon

banner476

banner714
Polisten dolandırıcılık çetesine başarılı operasyon

Girne'de 70 yaşlarındaki emekli bir kadını kandırıp, bankadaki parasını almaya çalışan 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu  şahsı, ev telefonundan Türkiye hattı üzerinden arayan erkek bir şahıs, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kadın şahsa bankada bulunan parasının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulundu.

Korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çeken ve telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsa söz konusu parayı teslim etmek üzere giden kadının, dolandırılmak üzere olduğunu anlaması üzerine parayı teslim etmeyip olayı polisin bilgisine getirdi.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 4 kişi, dün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.