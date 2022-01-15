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Bir değeri daha kaybettik

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Bir değeri daha kaybettik
Ülkemizin tanınmış simalarından Zübeyir Ağaoğlu bu sabahın erken saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Uzun yıllar ETİ’de görev yapan Zübeyir Ağaoğlu, bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştı.
Zübeyir Ağaoğlu yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
 
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